Британка до смерти забила мужа каменной лягушкой и прятала его труп 18 лет

Жительница Южного Уэльса забила своего мужа до смерти декоративной лягушкой. Его труп обнаружили только спустя 18 лет после убийства, сообщило Daily Star.

По данным издания, в 1997 году Ли Энн Сабина набросилась на своего 67-летнего мужа Джона, потому что «он ее раздражал». Мужчина умер от травм, потом женщина обернула его тело в пластик и спрятала на чердаке.

Родственникам и знакомым Сабина рассказала, что Джон ее бросил и ушел из дома. Бывшая певица кабаре продолжала спокойно жить после исчезновения мужа. Ее увлечением стало садоводство. Женщина хваталась друзьям, что превратила свой заброшенный сад в «маленький райский уголок»,

Когда здоровье Ли стало ухудшаться, за ней начала ухаживать соседка Мишель Джеймс. Однажды Сабина призналась ей, что на чердаке лежит медицинский скелет, который она приобрела, когда работала медсестрой. После смерти Ли выяснилось, что он настоящий.

Джеймс с подругой сообщили о своей находке в полицию. Анализ ДНК показал, что останки принадлежат бывшему мужу Сабины. Вскоре один из ее знакомых рассказал полицейским, что она убила Джона каменной лягушкой во время ссоры.

Позже эту лягушку нашли в коробке с безделушками, которые Сабина оставила своей соседке. На ней были следы крови погибшего мужчины и отпечатки пальцев его жены. Также выяснилось, что когда Ли умирала от рака, она хотела избавиться от улик и наняла для этого двух мужчин.

Ранее в Москве мужчина убил 39-летнего знакомого из ревности к бывшей жене. Злоумышленник заколол соперника катаной.