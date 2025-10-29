Главу района в Хакасии задержали за махинации с госконтрактом

Правоохранители задержали главу Аскизского района Хакасии, которого подозревают в превышении должностных полномочий при исполнении контракта. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, задержанный заключил контракт на строительство школы в более 1,1 миллиарда рублей, увеличив аванс с 10% до 90%. Строительство объекта не завершили в сроки, ущерб бюджету составил 460 миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности».

«Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Ранее за превышение полномочий задержали замглавы МЧС по Ростовской области. По версии обвинения, чиновник незаконно подписал акты приемки невыполненных строительных работ по возведению объекта в Таганроге.