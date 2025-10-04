Била младшего брата. Появились подробности о подозреваемых в двойном убийстве в Якутии

Источник 360.ru: подозреваемая в убийстве матери и брата в Якутии училась дома

Убитый в Якутске 11-летний школьник отличался отзывчивостью и веселым характером, но подвергался побоям со стороны сестры. Об этом 360.ru рассказал источник.

По его словам, 16-летняя девушка, которую подозревают в убийстве матери и брата, часто обижала мальчика.

«Он был веселым, хорошим, отзывчивым человеком. <… > Рассказывал, что сестра ненавидит его бьет, кричит, не любит его», — сообщил собеседник 360.ru.

Он добавил, что семья была очень хорошая, но отношения брата и сестры не ладились. Также он отметил, что подозреваемая в совершении преступления школьница обучалась на дому. На вопрос о том, находилась ли она на учете в психдиспансере, собеседник 360.ru ответить затруднился.

СК по Якутии подтвердил, что по подозрению в двойном убийстве задержали двух несовершеннолетних девушек: дочь покойной и ее подругу.

«В настоящее время следователи устанавливают мотивы совершенного преступления и обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее знакомая отца семейства — ветерана СВО, погибшего в 2023 году — рассказала, что подозреваемая в преступлении школьница находилась на учете в психдиспансере.