В Якутии врача-невролога осудили за смерть пациента после МРТ

В Якутии врача-невролога осудили за смерть пациента по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Саха.

Врача признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В январе 2023 года к неврологу обратился пациент с жалобами на боли в пояснице. Врач не в полной мере собрала анамнез и провела неполное обследование. Также специалист не убедилась в отсутствии противопоказаний и отправила пациента на МРТ.

В результате больной не пережил процедуру — у него был имплантирован электрокардиостимулятор.

Следователи доказали вину врача.

«Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), суд признал достаточными», — сообщили в СК.

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