В Якутии у наркосбытчиков изъяли травмат, кастет и 1,4 килограмма гашиша

В Якутии полицейские изъяли у четырех наркосбытчиков травматический пистолет, кастет и 1,4 килограмма гашиша. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские и сотрудники УФСБ вышли на след наркоторговцев в возрасте от 22 до 33 лет и организовали операцию по их задержанию. В результате завязалась погоня, двое беглецов выскочили из автомобиля и скрылись.

«Двух попутчиков сыщики в ходе преследования задержали при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии. Досмотрев задержанных, полицейские изъяли у них 227 свертков с гашишем общей массой около одного килограмма, а также травматический пистолет и кастет», — рассказали в МВД.