Петербурженка ответит в суде за создание более 100 закладок с наркотиками

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в создании крупной сети тайников-наркозакладок численностью более 100 пунктов. Об этом сообщил «Питер ТВ».
Женщине инкриминировали совершение 107 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. По данным следствия, фигурантка получала крупные партии наркотиков, разделяла их на мелкие дозы и передавала напарнику для размещения в заранее подобранных местах хранения, доступных покупателям.
Материалы уголовного дела переданы в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.
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