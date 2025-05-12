Петербурженка ответит в суде за создание более 100 закладок с наркотиками

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в создании крупной сети тайников-наркозакладок численностью более 100 пунктов. Об этом сообщил « Питер ТВ ».

Женщине инкриминировали совершение 107 преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. По данным следствия, фигурантка получала крупные партии наркотиков, разделяла их на мелкие дозы и передавала напарнику для размещения в заранее подобранных местах хранения, доступных покупателям.

Материалы уголовного дела переданы в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.