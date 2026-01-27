В Якутии судят пенсионерку, создавшую финансовую пирамиду

Суд в Якутске вынес приговор 70-летней местной жительнице за мошенничество на сумму около 17 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, с 2015 по 2024 год женщина организовала потребительское общество и завлекала в него людей обещаниями высокой прибыли от инвестиций, благотворительной деятельности и помощи с кредитами.

«На деле она не планировала выполнять обязательства, а собранные деньги тратила на личные нужды», — рассказали в ведомстве.

Для привлечения новых вкладчиков пенсионерка активно ездила по районам, проводила собрания и даже разыгрывала призы — вручала доверчивым людям фиктивные сертификаты на квартиры в строящемся доме, требуя за них крупные вступительные взносы.

По иронии судьбы, в 2024 году мошенница сама стала жертвой аферистов, лишившись крупной суммы. Однако этот случай она решила обратить в свою пользу, представив пайщикам поддельные справки о переводе денег на «безопасные счета».

Всего от действий пенсионерки пострадали 33 человека, ущерб составил около 17 миллионов рублей. Против нее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас она находится под стражей.

Ранее в Красноярске задержали обвиняемую в афере с похищением подростка. Она являлась частью группы мошенников, которая убедила 14-летнего сына местного бизнесмена украсть деньги из семейных сейфов.