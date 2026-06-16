В Якутии пресекли нелегальную добычу золота на 58 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии пресекли нелегальную добычу золота на 58 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

На автодороге «Колыма» полицейские остановили грузовик с полуприцепом, перевозивший технику для золотодобычи. При досмотре в нем нашли шесть контейнеров с концентратом желтого металла. Экспертиза показала, что это шлиховое золото.

Дальнейшее расследование позволило установить, что задержанные работали в Оймяконском районе без разрешительных документов в интересах компании, которую в 2024 году лишили лицензии. Свою работу они маскировали под геологоразведку.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов.