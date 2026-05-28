В Якутии одному из осужденных за рабский труд уточнили срок наказания

Одному из осужденных по делу о применении рабского труда в Якутии сократили срок наказания на один месяц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Республики Саха.

Следователи выяснили с марта по апрель 2025 года в якутском селе Кюндяде отец и сын использовали принудительный труд двух мужчин 1971 и 1994 года рождения. Потерпевшие прибыли на ферму как наемные работники, при устройстве им пообещали достойную оплату. Однако на деле их заставили ухаживать за скотом в коровнике и подвергли пыткам.

Во время расследования выяснилось, что одного из потерпевших незаконно держали сначала в неотапливаемой бане, а затем в коровнике. Его регулярно избивали, пристегивали наручниками и цепью к стойлу. В итоге у мужчины диагностировали множественные переломы ребер и другие травмы.

Второй потерпевший также подвергался насилию, психологическому давлению и прямым угрозам. О произошедшем стало известно, когда одному из них удалось сбежать и попросить помощи.