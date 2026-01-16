Рабовладельческий скандал в Якутии. Отец и сын удерживали двух мужчин на цепи

В Якутии фермеры держали в рабстве на цепи 2 мужчин, сломав одному из них ребра

В Якутии разразился скандал. Местные жители — отец и сын — удерживали в рабстве двух мужчин, избивая их и заставляя работать на себя, сообщило издание KP.RU .

В Нюрбинском районе завершили расследование уголовного дела, фигурантами которого оказались местные фермеры. Отец и сын с марта по апрель 2025 года удерживали двух мужчин, заставляя их бесплатно ухаживать за скотом.

Жертвы рабовладельцев содержались в бане и коровнике, которые не отапливались. Мужчин приковали наручниками и цепью прямо к стойлу, чтобы они не сбежали, а также регулярно избивали.

По данным издания, один из потерпевших страдал тяжелым психическим расстройством, а второму фермеры сломали ребра и грудину, угрожая расправой, если он попытается сбежать. Все же один из пленников смог сбежать и попросить о помощи.

«Обвиняемые полностью контролировали их жизнь, получая материальную выгоду от рабского труда, лишили потерпевших возможности обратиться за помощью», — рассказали журналистам в республиканском СУ СК России.

Обвинительное заключение по делу уже направили в суд.

Ранее в Ставропольском крае волонтеры движения «Альтернатива» освободили из 12-летнего рабства в Дагестане жителя Мордовии.