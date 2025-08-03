В Якутии мужчина выдал чужую квартиру за свою и продал ее за 1,6 млн рублей

Житель Якутии выдал чужую квартиру за свою и продал ее. Мошенника задержали, им оказался ранее судимый за похожие преступления 25-летний парень, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

При сделке он сказал покупательнице, что квартира досталась ему, как воспитаннику детского дома: владеет он ей якобы более пяти лет и уже приватизировал.

Молодой человек взял деньги, пообещал своей жертве оформить договор купли-продажи, но потом вдруг пропал. В итоге поверившая ему женщина оказалась обманута на 1,6 миллиона рублей.

Подозреваемого задержали в Якутске. Средств при себе у него не оказалось — он успел их потратить на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.

Ранее красноярец собрал деньги на встречу выпускников и уехал на них отдыхать в Сочи. Теперь он предстанет перед судом за мошенничество.