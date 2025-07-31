Красноярец собрал деньги на встречу выпускников и уехал отдыхать в Сочи

Житель Красноярска предстанет перед судом за мошенничество, жертвами которого стали его бывшие одноклассники. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина похитил 40 тысяч рублей под предлогом сбора денег на встречу выпускников. Он создал чат во «ВКонтакте», куда добавил своих бывших школьных друзей.

Красноярец предложил провести вечер встречи выпускников в одном из ресторанов города. Предоплата за банкет, по его словам, составляла шесть тысяч рублей. Как только организатор вечера насобирал нужную сумму, он сразу же улетел отдыхать в Сочи.

«Позвонив напрямую в ресторан, обманутые выпускники красноярской школы узнали, что никакого заказа на их имя не существует», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что балашихинский отравитель оказался причастен к мошенничеству на полмиллиона.