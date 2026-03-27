В Ижевске пьяный мужчина обжег провода на Вечном огне для сдачи в металлолом

В Ижевске задержали мужчину, который осквернил Монумент боевой и трудовой славы на Карлутской площади. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 марта 52-летний уроженец Пермского края пришел к памятнику пьяным. Он принес с собой провода и обжег на Вечном огне, планируя сдать их на металлолом.

Сейчас мужчина находится в изоляторе. На него завели уголовное дело по статье об осквернении памятников защитников Великой Отечественной войны. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее он уже был судим.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина залил водой из бутылки Вечный огонь на Марсовом поле.