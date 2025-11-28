В Ижевске педофил с ВИЧ пять лет насиловал падчериц

Ижевский суд приговорил к 18 годам тюрьмы 53-летнего россиянина, который в течение пяти лет насиловал своих падчериц — им было меньше 14 лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие установило, что мужчина с 2017-го по 2022 год регулярно насиловал двух дочерей своей сожительницы. При этом подсудимый знал о своем ВИЧ-положительном статусе.

У мужчины также диагностировали психическое расстройство в форме педофилии. Суд постановил взыскать заявленные в интересах потерпевших миллион рублей и назначил максимальное наказание по всем статьям обвинения, включая поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

«Вину в совершении преступления обвиняемый не признал», — добавили в пресс-службе.

