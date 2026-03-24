В Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот миллиарда рублей

Полиция в Ивановской области пресекла работу криминальный группы, организовавшей незаконный оборот свыше одного миллиарда рублей. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители установили, что злоумышленники действовали в разных регионах России. Они использовали несколько схем, в том числе вывод средств за границу через зарубежные коммерческие организации с последующей конвертацией в криптовалюту.

За свои услуги фигуранты взымали комиссию, получив свыше 125 миллионов рублей. При поддержке Росгвардии полиция задержала 15 подозреваемых, в офисных помещениях и местах проживания прошли обыски, уточнила Волк.

Следственное управление завело уголовное дело по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность», расследование продолжается.

Ранее вернувшегося из Латвии бывшего банкира Василия Мельникова осудили за растрату 11 миллиардов рублей.