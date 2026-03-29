В Италии из гроба убитой модели похитили голову

В Милане полиция начала расследование после осквернения могилы 29-летней фотомодели Памелы Генини, убитой осенью 2025 года. Неизвестные похитили из гроба голову девушки, сообщила NY Post .

Следователи уже установили троих подозреваемых. Теперь им предстоит выяснить мотивы поступка и возможную связь задержанных с погибшей.

Памелу Генини убили в октябре 2025 года. Ее знали как фотомодель, участницу реалити-шоу и основательницу бренда пляжной одежды. На теле девушки обнаружили более 24 ножевых ранений.

В убийстве обвинили бывшего возлюбленного Генини — 52-летнего бизнесмена Джанкарло Сончина. Следователи предположили, что после расставания он преследовал девушку и требовал возобновить отношения. В день преступления мужчина проник в ее квартиру, воспользовавшись старым комплектом ключей.

Подозреваемого задержали после попытки самоубийства. Его поместили под стражу, расследование продолжается.

