В Истре возбудили дело после пыток и избиений детей в реабилитационном центре

В Истре возбудили уголовное дело после выявленных фактов истязания и незаконного удержания подростков в подпольном реабилитационном центре. Об этом сообщил Следственный комитет по Московской области .

Следствие установило, что с августа по ноябрь 2025 года организованная группа создала в Дедовске нелегальный центр, где находились 24 несовершеннолетних, якобы проходивших лечение от разных зависимостей. С родителями заключались договоры, предполагающие работу психологов, но на деле подростков избивали и подвергали пыткам.

Двадцать третьего ноября в реанимацию в тяжелейшем состоянии доставили 16-летнего юношу — без сознания, с множественными травмами головы, тела и конечностей, а также со следами связывания рук и ног.

СК возбудил уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, незаконное лишение свободы и оказание небезопасных услуг. Уже предъявлены обвинения администратору центра и 18-летней девушке-постояльцу, участвовавшей в избиениях. Администратор арестован, для девушки мера пресечения изберут завтра. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства.