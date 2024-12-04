В Истре накрыли бордель, который держала мигрантка. «Бизнесменшу» отправили под арест

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Истре в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли организацию занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Силовикам поступила информация, что в одной из квартир в доме по проспекту Генерала Белобородова за денежное вознаграждение оказываются услуги интимного характера.

После передачи денег за оказание интимных услуг клиентам полицейские задержали двух женщин в возрасте 34 и 45 лет, временно проживающих в Подмосковье. На них завели протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ.

Начальник управления информации и общественных связей главка МВД по Московской области Татьяна Петрова отметила, что оперативники также задержали организатора, им оказалась 33-летняя уроженка одной из республик Средней Азии.

Против фигурантки завели дело по статье «Организация занятия проституцией», Истринский городской суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее силовики накрыли подпольный бордель, работавший под видом студии массажа в Комсомольске-на-Амуре.