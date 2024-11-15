Силовики накрыли подпольный бордель, работавший в Комсомольске-на-Амуре под видом студии массажа

Полицейские пресекли деятельность салона по оказанию интимных услуг в Комсомольске-на-Амуре. Бордель работал под видом массажной студии, передает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Хабаровскому краю.

По подозрению в организации салона задержали двух местных жительниц в возрасте 21 и 39 лет, а также их 19-летнего подельника. На момент облавы в борделе находились девушки в возрасте 16 и 17 лет.

Стражи порядка изъяли необходимые для расследования документы, телефоны и буклеты. Возбуждено уголовное дело об организации занятия проституцией. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.