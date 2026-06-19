В Иркутской области задержали семерых участников запрещенной организации

Правоохранители задержали в Иркутской области лидеров и участников запрещенного движения. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Полицейские поймали семерых мужчин. В зависимости от степени участия каждого их обвинили по статьям 210.1 и 282.2 УК России.

«Двое мужчин, являясь лидерами запрещенного движения, <…> занимая положение в преступной иерархии, на территории города Зимы и города Саянска совершали умышленные действия, направленные на обеспечение деятельности данной организации», — заявили в ведомстве.

Обвиняемые вместе с другими задержанными беседовали с людьми, доносили до них суть идеологических установок и открыто призывали к враждебным действиям в адрес государственных и правоохранительных органов.

Также они занимались аккумулированием и перераспределением финансов для обеспечения условий тем, кто придерживался криминальных традиций, в том числе отбывающим наказание в тюрьмах.

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