В Иркутске задержали двух женщин за организацию незаконной миграции

Сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жительниц Иркутска, организовавших нелегальную миграцию. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк .

По данным следствия, женщины заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры и передавали информацию в органы по вопросам миграции. Таким образом они легализовали в Иркутске более 230 приезжих.

Согласно кадрам оперативной съемки, одна из задержанных сразу поняла, почему за ней пришли. Сотрудники Росгвардии помогли оперативникам провести обыски. У женщин изъяли вещественные доказательства по делу. Обеим грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому на базе Главного управления по миграции МВД появится Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Возглавит ее заместитель генпрокурора Андрей Кикоть, который получит статус первого замминистра внутренних дел.