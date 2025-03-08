В Ингушетии выявили огромную нелегальную майнинг-ферму

«Россети СК»: в Ингушетии выявили майнинг-ферму на 11 тысяч устройств

Крупную майнинг-ферму, на которой порядка 11 тысяч устройств незаконно добывали криптовалюту, выявили в Ингушетии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

Несмотря на запрет майнинга в республике, правоохранители и специалисты компании выявили ферму, где работали около 11 тысяч компьютерных блоков, размещенные в 40 спецконтейнерах.

На данный момент энергетики подсчитывают общий объем электроэнергии, которая на этой ферме ушла на майнинг криптовалюты.

Как рассказали в пресс-службе, для выявления действующих криптоферм используются все возможные способы. К примеру, контрольные съемы показаний счетчиков, рейды, установка приборов учета с функцией контроля разрешенной мощности.

Кроме этого, проводится разъяснительная работа с населением.

Ранее стало известно, что в Дагестане за 2024 год в Карабудахкентском районе Дагестана изъяли более 3 тысяч устройств для нелегального майнинга.