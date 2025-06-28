В Индии 54-летний свекор изнасиловал и задушил свою 25-летнюю невестку, после чего закопал тело в трехметровой яме возле дома при участии членов семьи. Об этом сообщило издание The India Times со ссылкой на полицию города Фаридабада, где произошло убийство.

Преступление произошло вечером 21 апреля после нескольких месяцев семейных конфликтов — пара собиралась разводиться. Следствие установило, что убийство планировалось совместно: свекровь специально уехала на свадьбу в Уттар-Прадеш, чтобы создать алиби.

Отец мужа действовал один во время изнасилования и убийства, но вся семья участвовала в сокрытии преступления.

В полиции уточнили, что 45-летнюю свекровь задержали за организацию убийства, а мужа жертвы разыскивают за помощь в захоронении тела. При этом, по данным полиции, никто, кроме самого свекра погибшей, не знал об изнасиловании, так как «семья планировала только убийство».

Родственники женщины обратились в полицию только через два месяца после исчезновения девушки. Отец погибшей настаивал, что ее убили родственники мужа, но те сначала утверждали, что она сбежала с другим мужчиной.

Тело обнаружили в яме возле дома подозреваемых. Из-за длительного времени, прошедшего с момента убийства, останки сильно разложились, но эксперты подтвердили факт насильственной смерти.

Ранее суд посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии и распространении порно, это доказало, что действия его дочерей, которые его убили, были самообороной. Как сообщил RT, родственники мужчины пытаются оспорить решение суда.