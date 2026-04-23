В Индии мужчина с мечом отсек часть уха соседу, приревновав его к своей жене

В индийском городе Газиабад мужчина по имени Нитин напал на соседа с мечом и отсек ему ухо. Ревнивец заподозрил его в романе со своей женой, сообщило издание India Today .

Ревнивый супруг напал за соседа вечером 16 апреля в районе Сиддхарт Вихар. Расправу зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах было видно, что Нитин подошел к соседу, когда тот беседовал с прохожим на улице и не видел его. Ревнивец резко ударил предполагаемого соперника мечом, тот попытался закрыться руками, но неудачно – сосед лишился части уха.

Очевидцы задержали Нитина до приезда полиции. Пострадавший тем временем скрылся с места происшествия на велосипеде.

В полиции возбудили уголовное дело. Нитина арестовали и отправили в тюрьму. Расследование еще ведется.

