В хостел «Три звезды» в Москве пришли с обысками по делу об экстремизме

СК: в хостеле «Три звезды» в Москве проводят обыски по делу об экстремизме

Следователи пришли с обысками в хостеле «Три звезды» в рамках дела об организации экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Представители ведомства пришли в хостел на улице Новаторов для проверки миграционного законодательства. Следователи обнаружили там более 390 иностранцев.

«Получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО „Три звезды“. <…> На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранный гражданин», — указали в ведомстве.

Иностранцев доставят в полицию для проверки миграционного законодательства и других возможных правонарушений. Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию общества. Руководство хостела также увезли в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Президент Владимир Путин недавно подписал закон, согласно которому полиция получила право выдворять из России иностранцев и лиц без гражданства. До этого подобные полномочия были только у судей и пограничников.

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