В Херсонской области мошенники убедили женщину перевести им 3 миллиона

Жительница Херсонской области стала жертвой мошенников: женщина поверила лже-сотрудникам банка и отдала им свои сбережения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Неизвестные представились банковскими служащими и убедили женщину перевести на «безопасные» счета более трех миллионов рублей.

Поняв, что ее обманули, жительница Херсонщины обратилась к правоохранителям. В Новотроицкой межрайонной прокуратуре провели проверку, по ее результатам возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование показало, что похищенные денежные средства поступили на банковские счета, которые принадлежат жительнице Пермского края.

«Прокуратура направила в суд по месту нахождения ответчика иск о взыскании с владелицы счета суммы неосновательного обогащения», — отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил заявленные требования.

В Санкт-Петербурге на прошлой неделе задержали россиянина, которого заподозрили в мошенничестве. Мужчина управлял интернет-сервисом, через который распространяли фишинговые ссылки на поддельные сайты российских банков.