В Хакасию под видом игрушек ввезли 45 тысяч электронных сигарет

В Хакасии пресекли незаконный канал поставок никотиносодержащих изделий. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Электронные сигареты, снюсы и никотиносодержащие жидкости ввозились в регион под видом игрушек и бытовой техники.

«Под видом мягких игрушек и бытовой электроники в Россию из Восточной Азии нелегально ввозили изделия с никотином. Затем опасный товар распространяли по всей России», — заявила Волк.

Правоохранители пресекли криминальный бизнес и задержали семерых участников организованной группы. Их заподозрили в незаконном обороте изделий без маркировки в особо крупном размере.

Силовики провели обыски в складских и офисных помещениях, а также по местам жительства подозреваемых.

«Обнаружено более 45 тысяч электронных сигарет, свыше 200 коробок никотиносодержащей жидкости и 600 упаковок снюсов общей стоимостью более 40 миллионов рублей», — подчеркнула Волк.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее призвала запретить вейпы и ужесточить наказание для продавцов такой продукции.