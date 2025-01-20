Депутат Соломатина допустила введение уголовной ответственности за продажу вейпов

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина призвала запретить вейпы и ужесточить наказание для соответствующих продавцов. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Депутат высказалась за законодательное регулирование в этой сфере.

«Это должно быть очень существенное наказание, мы понимаем, что это чей-то бизнес, но когда это касается здоровья детей и жителей нашей страны…» — заявила парламентарий.

По ее словам, в текущих условиях возможно введение уголовной ответственности за распространение вейпов и электронных сигарет. Кроме того, необходимо обсуждать тех, кто контролирует данный бизнес, добавила Соломатина.