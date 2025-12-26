В Хакасии двух женщин признали виновными в организации проституции

Двух женщин признали виновным в организации проституции и похищении в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК .

Жительницам Абакана 33 и 40 лет вынесли приговоры в зависимости от роли каждой из них. Фигуранток судили по статьям о вовлечении и организации проституции, похищении человека и использовании несовершеннолетних.

С января 2016-го по октябрь 2024 года осужденные вовлекли восемь девушек, в том числе подростка, в проституцию.

«Женщины организовывали занятие проституцией как в специально арендованных помещениях, так и с выездом на территории города Абакана», — сообщили в СК.

Одна из фигуранток участвовала в похищении девушки, которая занималась проституцией под контролем членов организованной группы. К ней применили насилие.

«Приговором суда 33-летней осужденной назначено наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания, 40-летней осужденной — в виде четырех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания», — добавили следователи.

