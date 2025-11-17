Притон для занятия проституцией накрыли в Москве
МВД: в Кутузовском проезде в Москве выявили притон для занятия проституцией
Московские полицейские накрыли притон для занятия проституцией в подвале дома в Кутузовском проезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В нелегальном заведении оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Администратором оказалась 47-летняя жительница столицы.
Женщина объясняла работницам условия оказания услуг, вела учет отработанного времени и проводила расчеты по оплате.
В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли документацию, мобильные телефоны, записи с камер видеонаблюдения и денежные средства.
Дознаватели завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Против занимавшихся оказанием сексуальных услуг девушек завели административные протоколы.
