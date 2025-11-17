Притон для занятия проституцией накрыли в Москве

МВД: в Кутузовском проезде в Москве выявили притон для занятия проституцией

Московские полицейские накрыли притон для занятия проституцией в подвале дома в Кутузовском проезде. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В нелегальном заведении оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Администратором оказалась 47-летняя жительница столицы.

Женщина объясняла работницам условия оказания услуг, вела учет отработанного времени и проводила расчеты по оплате.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли документацию, мобильные телефоны, записи с камер видеонаблюдения и денежные средства.

Дознаватели завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Против занимавшихся оказанием сексуальных услуг девушек завели административные протоколы.

Ранее депутат Виталий Милонов показал видео с рейда в бордель с транссексуалами*-мигрантами в Москве.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.