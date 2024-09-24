В Хабаровском крае задержали иностранку за оправдание терроризма в Сети

Девушку, прибывшую в Россию из Центральной Азии, задержали в Хабаровском крае за публикацию в Сети, оправдывающую терроризм. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ РФ.

«Задержанная в Сети оправдывала деятельность международной террористической организации», — сообщили в ведомстве.

Против женщины возбудили дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ. Теперь ей грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.

Ранее ФСБ в Ярославской области задержала москвича, подозреваемого в финансировании терроризма. Мужчина придерживался радикальных религиозных взглядов и переводил деньги человеку, против которого возбудили дело об участии в террористической организации.