В Хабаровском крае задержали иностранку за оправдание терроризма в Сети

Девушку, прибывшую в Россию из Центральной Азии, задержали в Хабаровском крае за публикацию в Сети, оправдывающую терроризм. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ РФ.
«Задержанная в Сети оправдывала деятельность международной террористической организации», — сообщили в ведомстве.
Против женщины возбудили дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ. Теперь ей грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы от пяти до семи лет.
Ранее ФСБ в Ярославской области задержала москвича, подозреваемого в финансировании терроризма. Мужчина придерживался радикальных религиозных взглядов и переводил деньги человеку, против которого возбудили дело об участии в террористической организации.
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