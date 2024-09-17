В Ярославской области задержали мужчину по подозрению в финансировании терроризма

ФСБ задержала религиозного радикала из Москвы за финансирование терроризма

Жителя Москвы, подозреваемого в финансировании терроризма, задержали в Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Задержанный придерживался радикальных религиозных взглядов. Предположительно, ранее он перевел деньги человеку, против которого возбудили дело об участии в террористической организации. Подозреваемого арестовали.

Накануне жителя Нижегородской области задержали за сотрудничество с запрещенной террористической организацией. По данным следствия, мужчина сам вышел на связь с террористами и по их указаниям выполнил несколько заданий.

А в Подмосковье поймали четырех молодых людей, за вознаграждение устроивших поджог на Горьковском направлении железной дороги.