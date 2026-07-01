В Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который более 20 лет похищал и насиловал девушек
В Хабаровском крае дальнобойщик с 2005 года похищал и насиловал девушек
В Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который с 2005 года похищал и насиловал девушек, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном СУ СК.
По данным следствия, водитель тягача из поселка Гатка угрожал жертвам оружием и насиловал, в том числе несовершеннолетних девушек. Сейчас он находится в СИЗО.
«У нас расследуется уголовное дело по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, покушении на убийство», — пояснили в ведомстве.
Расследование идет с весны. Известно минимум о шести пострадавших, однако следователи предполагают, что их может быть больше. Жертв ищут в нескольких регионах.
В марте в Ижморском районе Кемеровской области арестовали мужчину, который на протяжении девяти лет — с 2017-го по 2026-й — неоднократно насиловал ребенка.