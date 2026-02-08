Петербургская полиция задержала напавшего на пациента больницы рецидивиста

Правоохранители задержали мужчину, который набросился с кулаками на другого пациента петербургской больницы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Мужчина избил в приемном покое 49-летнего петербуржца, поступившего с травмой головы в больницу Невского района. Полиция задержала нападавшего по горячим следам у дома на проспекте Солидарности.

В МВД установили, что пациента избил ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Его привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в полиции.

Ранее пьяный мужчина ударил ногой по голове пассажира московского метро. Дебошир не только дрался, но и разбил стекло в вагоне поезда. Полиция задержала хулигана, он признал свою вину. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статям о вандализме и побоях.