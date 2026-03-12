В Хабаровске чиновника арестовали за госизмену

Центральный районный суд Хабаровска арестовал чиновника, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

По версии следствия, местный житель, занимая руководящую должность в краевом казенном учреждении, оказывал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России и Вооруженных сил. Он переводил денежные средства для поддержки иностранной армии.

Следователь ходатайствовал об аресте, указав, что у обвиняемого есть действующий загранпаспорт: он ранее выезжал в страны без соглашений об экстрадиции и может скрыться.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 9 мая 2026 года.

Ранее землячку чиновника приговорили к 17 годам колонии за госизмену: 54-летнюю местную жительницу уличили в связях с украинскими спецслужбами.