В Госдуме призвали наказывать за ненадлежащий уход за воинскими захоронениями

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко предложил дополнить статью Уголовного кодекса об осквернении или повреждении воинских захоронений и мемориалов пунктом о преступной халатности ответственных лиц. Свою позицию депутат обосновал в комментарии для 360.ru.

По словам парламентария, ответственность будет наступать за поддержание памятников в ненадлежащем виде. Он заявил, что сейчас законопроект о правках в статью проходит второе чтение.

«[Ответственность] за умышленное осквернение распространяется на всех, кто совершил эти действия», — уточнил Антропенко.

Ранее власти Одинцовского городского округа анонсировали реставрацию памятника военным летчикам, установленного на въезде в поселок Новый Городок. Закончить ремонт планируется до конца лета.