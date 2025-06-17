В Госдуме призвали наказывать за ненадлежащий уход за воинскими захоронениями

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко предложил дополнить статью Уголовного кодекса об осквернении или повреждении воинских захоронений и мемориалов пунктом о преступной халатности ответственных лиц. Свою позицию депутат обосновал в комментарии для 360.ru.
По словам парламентария, ответственность будет наступать за поддержание памятников в ненадлежащем виде. Он заявил, что сейчас законопроект о правках в статью проходит второе чтение.
«[Ответственность] за умышленное осквернение распространяется на всех, кто совершил эти действия», — уточнил Антропенко.
Ранее власти Одинцовского городского округа анонсировали реставрацию памятника военным летчикам, установленного на въезде в поселок Новый Городок. Закончить ремонт планируется до конца лета.
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