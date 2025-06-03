Памятник летчикам в поселке Новый Городок отремонтируют в 2025 году

Памятник-монумент «Военным летчикам», который находится у въезда в поселок Новый Городок планируют отремонтировать и благоустроить. Работы внесли в план на 2025 год.

Этот памятник последний раз прошел капитальный ремонт в 2014 году, после чего работала лишь подрядная организация, осуществлявшая небольшие косметические ремонтные работы, такие как обновление облицовочного покрытия.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что все необходимые работы по восстановлению памятника должны завершиться до конца лета 2025 года. После обсуждения будущих мероприятий с Виктором Федоровичем Свищевым, председателем Совета ветеранов Кубинского авиагарнизона имени Кожедуба, было решено провести ряд серьезных восстановительных работ.

Планируется полностью заменить гранитные плиты, произвести ремонт флагштока и отреставрировать модель самолета, которая является частью монумента. Также будет обновлена мраморная панель с изображением летчика. Также на территории памятника установят лавочки для отдыха посетителей, высадят цветы, а еще создадут Вечный огонь.

Работы начнутся 23 июня — в день, когда отмечается Память и скорбь по жертвам Великой Отечественной войны. Завершить все запланированные мероприятия планируется до осени 2025 года, что позволит вернуть памятнику его первозданный вид и сделать его удобным для посещения.