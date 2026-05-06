В Германии мать получила 5 лет тюрьмы за 7 лет изоляции дочери

Суд в Германии вынес приговор женщине, которая в течение семи лет держала собственную дочь в полной изоляции. Об этом сообщило издание Punch .

Следствие установило, что девочка почти не выходила из дома, не ходила в школу и не наблюдалась у врачей. Вместе с матерью в доме жили бабушка и дедушка ребенка, которые помогали скрывать происходящее.

Как утверждают журналисты, женщина хотела полностью исключить общение бывшего партнера с дочерью. Ему она сообщила, что переехала с ребенком в Италию, хотя на самом деле девочка все это время оставалась в Германии.

Ребенка нашли в сентябре 2022 года. К тому моменту длительная изоляция уже привела к серьезным нарушениям в развитии и проблемам со здоровьем. Суд приговорил мать к пяти годам лишения свободы. Бабушка получила два года тюрьмы, а дедушке назначили условный срок как соучастнику.