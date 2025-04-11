Полиция Ленобласти задержала подозреваемых в убийстве пенсионерки в 2001 году

Правоохранители задержали двух мужчин, которые подозреваются в убийстве 90-летней жительницы Ленинградской области. Преступление удалось раскрыть спустя 23 года. Об этом сообщил сайт «Петроград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 17 октября 2001 года тело пожилой женщины обнаружили в ее доме на территории поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района. Эксперты зафиксировали у погибшей признаки удушения и множественные травмы.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции удалось раскрыть уголовное дело об убийстве. Подозреваемыми оказались 41-летний житель деревни Низовская Лужского района и 37-летний лужанин, ранее не имевшие проблем с законом. Сейчас стражи порядка проверяют фигурантов на возможную причастность к другим преступлениям.