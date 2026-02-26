В Екатеринбурге задержали банду подростков-неонацистов

По информации источника канала, в группировку входили несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. Они без каких-либо причин нападали на людей с примением оружия.

Силовики провели обыски у пятерых членов банды, нашли перцовые баллончики, кастеты и ножи. Кроме того, у подростков обнаружили пневматические пистолеты, внешне напоминающие модели ПМ, ТТ или Beretta.

Издание E1.RU уточнило, что преступники выбирали жертв, исходя из их национальной или религиозной принадлежности. С задержанными сейчас проводят оперативные мероприятия, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.