В Екатеринбурге учителя музыки арестовали за покушение на убийство детей

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения учителю игре на балалайке Артему Ваганову. Об этом сообщила пресс-служба судов судов Свердловской области.

Преподавателя обвинили в покушение на убийство нескольких несовершеннолетних. Мужчину заключили под стражу на два месяца — до 19 января 2026 года включительно.

Постановление суда вступит в силу через трое суток, если не последует обжалования сторонами.

Ранее стало известно, что Ваганов надевал на головы детям пакеты и доводил до удушья. Чтобы несовершеннолетние его не выдали, платил им деньги.

При этом в соцсети мужчина вел аккаунт под именем маньяка Анатолия Сливко, который орудовал в советское время.