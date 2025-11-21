Суд Екатеринбурга раскрыл обвинение подражавшему маньяку преподавателю
Обвинение в покушение на убийство детей предъявили задержанному в Екатеринбурге преподавателю игры на балалайке Артему Ваганову. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.
В ведомстве подчеркнул, что ходатайство следователей об аресте обвиняемого поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
«Органами предварительного расследования он обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетних», — заявили в пресс-службе.
По данным издания E1.RU, заседание по избранию меры пресечению Ваганову уже началось.
О задержании Артема Ваганова стало известно в минувшую среду, 19 ноября. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что преподаватель приглашал учеников к себе домой. Он надевал на голову детям пластиковые пакеты и доводил до удушья. Чтобы несовершеннолетние его не выдали, платил им деньги.
Об опасном хобби преподавателя узнали родители, когда в Сеть утекло видео с очередным удушением ребенка. Ваганов после начала скандала из школы уволился.
По данным Telegram-канала Baza, в молодости преподаватель вел в социальных сетях аккаунт под именем Анатолия Сливко — работавшего учителем советского маньяка, душившего школьников в турпоходах.