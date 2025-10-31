В Екатеринбурге сын признался в убийстве собственной матери

В Екатеринбурге в убийстве женщины, обезглавленное тело которой нашли в Юго-Западном лесопарке, заподозрили ее сына. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Личность погибшей установили по отпечаткам пальцев — это уроженка одной из стран Центральной Азии 1984 года рождения, работавшая техперсоналом в торговом центре. Ее сын 2004 года рождения также находился в России, но официально не работал.

Молодой человек дал признательные показания и показал следователям место, где спрятал отчлененную голову матери и ее личные вещи — примерно в 200 метрах от тела. По предварительным данным, убийство произошло на почве личного конфликта.

Следствие проверяет законность пребывания подозреваемого в России и готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Накануне тело женщины обнаружил мужчина, занимавшийся пробежкой. Оно было полностью обнажено и лежало недалеко от автозаправки.