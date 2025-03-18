В Екатеринбурге смягчили наказание бывшему полицейскому-педофилу

В Екатеринбурге бывшему полицейскому, осужденному за сексуальное насилие над шестилетним сыном друзей, смягчили наказание. Об этом Ura.ru сообщили в Свердловском областном суде.

«По существу квалификации и основного наказания оставили без изменений. Убрали запрет на посещение различных массовых мероприятий и общественных мест», — заявили журналистам.

Под статью полицейский попал в 2022 году, его приговорили к 12 годам лишения свободы. По данным агентства, он не вызывал подозрений у родителей потерпевшего. Мальчик рассказал им, что мужчина трогал его за половой орган. В итоге семья обратилась в полицию.

Ранее петербуржец под наркотиками надругался над семилетней дочерью сожительницы. Он изнасиловал девочку интимной игрушкой. За процессом наблюдал друг подозреваемого, который тоже принял психотропные вещества.