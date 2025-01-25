В Екатеринбурге семиклассница попала в больницу с беременностью от 20-летнего парня

На Урале 14-летняя девочка забеременела от взрослого и попала в больницу

В Екатеринбурге 14-летняя девушка стала встречаться с 20-летним молодым человеком и забеременела от него. Теперь парню грозит уголовное дело за связь с несовершеннолетней. Подробности произошедшего изданию E1.ru рассказала сама семиклассница.

По ее словам, с парнем она начала встречаться после знакомства через общих знакомых. Молодой человек уже тогда знал, что девушка была несовершеннолетней.

О беременности семиклассница узнала случайно, когда упала в обморок в торговом центре, где подрабатывала. Оказалось, что у девочки случился выкидыш.

«Мама приехала в больницу после операции, ругалась, очень злая была, но сказала, что нужно сначала вылечиться, а потом будем разговаривать», — рассказала екатеринбурженка.

Несмотря на заявления девушки, что связь была добровольной, виновника задержали и возбудили дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

«Но он ведь ничего плохого не сделал. Он ни в чем не виноват, мы не писали заявление на него. Я не хочу, чтобы его посадили, мы встречаемся, все было обоюдно», — посетовала девочка.

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