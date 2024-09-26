В Кузбассе школьница забеременела от своего деда-рецидивиста

Житель Кемеровской области изнасиловал 13-летную внучку, когда та приезжала в гости на каникулах. Девочка забеременела. Об этом сообщил Telegram-канал «Сапа».

По данным канала, 57-летний житель села Кайла был неоднократно судим, в том числе по статье за изнасилование. Теперь мужчина попал в СИЗО по подозрению в растлении собственной внучки.

Недавно школьница обратилась в районную больницу, там выяснилось, что у нее восьмой месяц беременности. Девочка рассказала врачам, что весной приезжала в гости к бабушке с дедушкой. Ночью мужчина лег рядом с внучкой и «что-то делал».

Девочка воспитывается в многодетной семье. Из-за частых переездов она успела сменить четыре школы, также у нее имеются признаки ментального расстройства.

Ранее пожилой москвич изнасиловал возлюбленного своей дочери, когда тот пришел к ней в гости. Потерпевший обратился в полицию.