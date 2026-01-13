В Екатеринбурге обнаружили труп мужчины с пакетом на голове

В Екатеринбурге на Шарташе нашли тело с пакетом на голове. По неуточненной информации, смерть несет криминальный характер. Об этом сообщило агентство Ura.ru .

Тело обнаружили в лесном массиве прохожие вчера вечером. Останки находились около остановки общественного транспорта. Погибший — 45-летний мужчина.

«Его могли задушить пакетом. Силовики ведут розыск подозреваемого», — заявил источник журналистов.

В СУ СК по Свердловской области не стали комментировать ситуацию.

Ранее тело россиянина с пакетом на голове нашли в Турции в лесном массиве недалеко от Стамбула. Силовики выяснили, что погибшим оказался 20-лений юноша. Он приехал из России на учебу в местном университете. Полицейские начали расследование.

Рядом с трупом была сумка с транспортной картой и деньгами. Также там оказалась записка на русском языке. Содержание не раскрыли.