В Екатеринбурге арестовали председателя правления «Корпорации СТС» Черных

В среду, 24 сентября, Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения председателю правления «Корпорации СТС» Татьяне Черных. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Арестовать Татьяну Черных до 15 ноября», — сказала судья во время заседания.

Женщину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что суд Екатеринбурга получил ходатайство следствия об аресте миллиардера Алексея Боброва.

Он также стал фигурантом уголовного дела, связанного со схемами по выводу средств, выделенных на строительство мусоросортировочного комплекса.

Помимо Боброва и Черных, по делу проходят Артем Носков и Антон Боликов.