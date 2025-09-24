Суд Екатеринбурга получил ходатайство следствия об аресте миллиардера Боброва

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга выберет меру пресечения уральскому миллиардеру Алексею Боброву, а также бывшим и действующим топ-менеджерам компаний «Облкоммунэнерго» и «Корпорация СТС», задержанным по делу о крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области сообщило РИА «Новости» .

В ведомстве пояснили, что следователи прислали ходатайства в отношении Алексея Боброва и Татьяны Черных, обвиняемых в мошенничестве, а также Артема Носкова и Антона Боликова, которые проходят подозреваемыми по этому же делу.

Заседание суда запланировали на 12:30 по московскому времени.

Всех фигурантов дела задержали в минувший вторник, 23 сентября.

По данным издания 66.ru, уголовное дело завели в связи со схемами по выводу денег, выделенных на строительство мусоросортировочного комплекса, а также при выполнении концессионных соглашений с властями Свердловской области.

Отдельно Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает иск Генеральной прокуратуры по изъятию активов Боброва, а также его компаньона Бикова. В ведомстве считают, что предприниматели незаконно завладели государственным предприятием «Облкоммунэнерго» и монополизировали предоставление услуг ЖКХ во всем Уральском федеральном округе.