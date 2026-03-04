В Дзержинске задержали угрожавших гранатой ДПС

Правоохранители задержали двух жителей Дзержинска, которые угрожали взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Нижегородской области.

Сотрудники ГАИ остановили авто, в котором находились мужчина и женщина. Пассажиры повели себя агрессивно и попытались скрыться, угрожая инспекторам похожим на гранату предметом.

«Полицейские при преследовании предупредили граждан, что намерены применить в отношении них оружие и сделали два предупредительных выстрела вверх. После чего догнали и задержали убегавших», — отметили в пресс-службе.

Полиция изъяла боеприпас, синтетический и растительный наркотики. Против пары возбудили уголовные дела за угрозу применения насилия в отношении представителя власти, незаконные приобретение и хранение взрывных устройств.

